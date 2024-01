Slovan opustil Kmotríkov obľúbenec, v niečom bol zásadne proti. Je to slušný chlapec, tvrdil (Sportnet podcast)

BRATISLAVA. Je utorok, 30. január, a v tento deň bol pred 66-timi rokmi odvysielaný prvý športový priamy prenos do zahraničia z ME v krasokorčuľovaní z Bratislavy.

Otázne, ako to bude znášať starší Kmotrík, ktorý pred rokom a pol povedal: “Čavrič je môj obľúbenec. Je to slušný chlapec.” Dodal aj to, že mal s jednou vecou problém, do ktorej aj musel zasiahnuť.

Je ale nejasné, či príde adekvátna náhrada, keďže je otázne, koľko eur Slovan dostane aspoň za hosťovanie, ak vôbec niečo. Znamenať to však môže aj to, že Čavrič nedáva klubu zbohom, len počiatočné dovidenia, keďže ide stále len o hosťovanie. Jeho rozlúčkové slová nájdete v podcaste.

Viac k téme

Prekvapivý koniec v Michalovciach

Hlavný tréner Peter Kúdelka a jeho asistent Tomáš Surový skončili vo svojich funkciách v klube HK Dukla Ingema Michalovce.

Tridsaťpäťročný Kúdelka pôsobil v klube necelé dve sezóny. Počas jediného play-off v roku 2023 dotiahol zemplínsky klub do siedmeho zápasu semifinále.