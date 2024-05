Slováci stávkujú tisíce eur. Viac im neverili ani v časoch najväčšej slávy, tvrdí bookmaker

Sú to dve najtipovanejšie podujatia v roku. Ak sa nehrá futbalový šampionát, tak hokejový je suverénne najtipovanejší.

Čakajú nás MS v hokeji v Česku . Pre novinárov je to najrušnejšie obdobie v roku, majú to tak aj bookmakeri?

Kurz je vyjadrením pravdepodobnosti prevedenej do čísla. Kurzy sa zverejnia a upravujú sa podľa toho, ako tipujú tipujúci. Prípadne podľa toho, aké kurzy má v ponuke konkurencia.

Začalo to už pred dvoma mesiacmi, odkedy máme vypísané kurzy. V skupine máme stanovené kurzy na všetky zápasy. To znamená, že si klienti môžu vybrať ktorýkoľvek zápas na šampionáte.

Čím je spôsobené, že ľudia tak radi stávkujú počas majstrovstiev sveta?

Počas takýchto veľkých akcií, ako sú napríklad majstrovstvá sveta alebo majstrovstvá Európy, často sledujeme tzv. lokálpatriotické tipovanie. To znamená, že ľudia tipujú na slovenské tímy, aj keď nie sú favoritmi.

My si to vysvetľujeme tým, že keď človek sleduje zápas v partii s kamarátmi, tak možno by sa mu ťažko fandilo slovenskému tímu, ak bude mať na tikete niečo iné podporené peniazmi.

Možno by z toho nemal taký zážitok. Možno by sa tešil, že sme vyhrali, ale v hlave by mal, že prišiel o pár eur, keď stavil proti našim. Nemusíme za tým hľadať nejaké racionálne vysvetlenie, ale skôr emočné, že budem fandiť Slovákom a ešte aj môžem zarobiť.