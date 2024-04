Nesúdim hráčov bez toho, aby som ich videl v tréningu a zápase, tvrdí Ramsay (Sportnet podcast)

Calzona nahneval skúseného reprezentanta

Futbalista Róbert Mak veľmi ťažko nesie, že vo dvoch nedávnych prípravných zápasoch slovenskej reprezentácie doma proti Rakúsku (0:2) a v Nórsku (1:1) dostal od trénera Francesca Calzonu iba minimum minút na ihrisku.

Konkrétne proti Rakúšanom to bolo sedem minút plus nadstavený čas na konci zápasu a v druhom v nórskom Osle vôbec žiadne. Ak by to bol mladý hráč, mal by sklopiť uši a ďalej čakať na svoju šancu, ale Mak má 33 rokov, v reprezentácii odohral 81 zápasov a strelil v nich 16 gólov.