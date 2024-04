Chuťovky z NHLky: Ťažšiu rolu ako Fehérváry mal len jeden obranca v NHL

NEW YORK. David Pastrňák ide na ľad vo Washingtone. Čo to znamená? Že Martin Fehérváry naňho vstupuje tiež. Auston Matthews vykorčuľoval na plochu v Tampe Bay. Najlepší strelec súčasnosti ide vyzvať Andreja Vasilevského, jedného z najlepších brankárov. A Vasilevskému prichádza na pomoc Erik Černák, ktorý sa skočiť do Matthewsovej jedovky rozhodne nebojí. Nie je to začiatok poviedky. Ide o realitu, ktorú sme v tejto sezóne NHL mohli odpozorovať. Práve zo Slovenska prišli obrancovia, ktorí patrili k najtvrdším orieškom pre najväčšie hviezdy a ktorých úlohu by zvládol málokto.

Koniec koncov, začítajte sa a zistíte sami. Prehovoria štatistiky.

Avšak ešte skôr, než sa dostaneme k hodnoteniu sezóny Slovákov v NHL, si prejdeme, čo sa práve deje v play-off. Vegas vyhráva 2:0 na zápasy aj zásluhou zázračne vyliečeného Marka Stonea. Vancouveru pribudli vrásky na čele po zranení brankára. A vo vyraďovačke, ako už býva tradíciou, chýba Buffalo. A zmeniť to má staré známe meno.

Pozn. Podcast bol nahrávaný v stredu. 1. Vegas Golden Knights začali play-off, čuduj sa svete, v plnej sile. Áno, naozaj sa stalo to, o čom sa písalo už od uzávierky prestupov. Mark Stone sa vrátil presne na prvý zápas vyraďovačky a dokonca otvoril skóre pri prvom víťaznom zápase proti Dallasu. Vedenie Vegas ho pred ním aktivovalo z listiny dlhodobo zranených hráčov. Nehral od 18. februára a maródku skončil presne na začiatku play-off. Stala sa situácia, vďaka ktorej “zlatí rytieri” pred rokom vyhrali Stanley Cup. Aj vtedy bol ich kapitán na dlhej maródke, ktorú využili na príchod cenných posíl a potom im Stone výrazne pomohol v play-off k titulu. Neviem, do akej miery sa NHL zaujímala o jeho zdravotný stav a ako veľmi nezávislé bolo posudzovanie, či sa Stone naozaj vyliečil rovno pred play-off a Vegas mali proste len šťastie, že sa to stalo tri roky po sebe. Avšak súhlasím, že je to prinajmenšom podozrivé a nečudujem sa ani ľuďom, ktorým sú preto Vegas viac nesympatickí.

2. Momentálne sa s tým nedá robiť nič. Ak situáciu preverí lekár, ktorému NHL dôveruje, tak manažment Vegas postupuje podľa pravidiel. Súčasná kolektívna zmluva, ktorá upravuje tieto reguly, bude platiť do septembra 2026. Ešte minimálne dva roky teda môžu kluby využívať túto “dieru v pravidlách”. Tá je však údajne naozaj sledovaná a liga si dáva pozor, aby nebola zneužívaná. Golden Knights napriek tomu nie sú jediným tímom, ktorý ju využil. Už dvakrát pred nimi vyhral Stanley Cup tím, ktorému pomohlo zranenie hviezdy vracajúcej sa na play-off – v roku 2015 Chicagu, keď maródoval Patrick Kane, a v roku 2021 Tampe Bay, keď celú základnú časť vynechal Nikita Kučerov. Napriek tomu, keď sa daná téma dostane pred hlavných pohlavárov ligy Garyho Bettmana a Billa Dalyho, nepriznajú nijaké pochybenia. Skrátka dôverujú nastavenému systému a ako právnici vedia, že nesmú priznať neistotu, aby nepoškodili renomé súťaže. Ktovie, čo by nastalo, ak by Golden Knights obhájili Stanley Cup. Majitelia klubov a generálni manažéri by potom mohli vyvinúť tlak, aby bol súčasný systém zmenený.

Mark Stone. (Autor: TASR/AP)

3. Najpopulárnejším potenciálnym riešením sa zdá byť zavedenie platnosti platového stropu v play-off. Vďaka súčasným pravidlám totiž môžu hrať kluby v play-off v plnej sile aj vtedy, ak sa do ligou stanovenej hodnoty v základnej časti nezmestia. Pravdou však je, že aj po príchode Tomáša Hertla či Noaha Hanifina a návrate Marka Stonea by Golden Knights nemali veľké problémy. Ich zápasová súpiska v prvom zápase proti Dallasu prekročila strop v hodnote 83,5 mil. dolárov iba o 747 tisíc. Stačilo by nahradiť jedného z hráčov ako Brett Howden či Anthony Mantha za útočníka s nižším platom a bolo by po probléme.

4. No goal. Možno sa medzi čitateľmi a poslucháčmi Chuťoviek z NHLky nájdu pamätníci finále z roku 1999. Stretli sa v ňom Dallas Stars a Buffalo Sabres a “hviezdy” vyhrali pohár v šiestom zápase po góle, ktorý rozdelil svet. VIDEO: Víťazný gól Dallasu Stars v predĺžení proti Buffalu vo finále 1999

Strelili ho v treťom predĺžení. Jeho autorom bol Brett Hull, ktorý mal pri strele korčuľu v bránkovisku Dominika Hašeka. Hráči, fanúšikovia i tréner Sabres bojovali, aby neplatil, no ich sťažnosti nepadli na úrodnú pôdu. Keď sa na ľad dostavil Gary Bettman, aby hráčom Dallasu odovzdal Stanleyho pohár, na striedačku Buffala sa vrátil ich hlavný kouč a kričal na komisionára ligy, aby dal gól preskúmať. Potom, lúčiac sa po historicky najúspešnejšej sezóne s fanúšikmi “šabieľ”, na pódiu vyhlásil ikonické: No goal. Tým trénerom bol Lindy Ruff. Vracia sa na miesto činu, aby jedného dňa splnil cieľ, ku ktorému mal pred 25 rokmi tak blízko. VIDEO: Lindy Ruff v roku 1999 odkazuje fanúšikom, že gól nemal platiť

5. Buffalo Sabres ho najali po prepustení Dona Granata. Ruff je nielen najúspešnejším, ale aj najdlhšie slúžiacim koučom v dejinách klubu. Tím viedol medzi rokmi 1997-2013 a práve on ho naposledy doviedol do play-off. Suchoty chce zažehnať. Jednak ho v Buffale milujú a po ďalšie v posledných rokoch pracoval s mladými hráčmi New Jersey. Aj Sabres majú talentované mužstvo, ktoré hľadá muža, ktorý by mu z lavičky dal správny impulz stať sa konkurencieschopným v najťažšej súťaži na svete. "Som nadšený, že privítam Lindyho späť ako hlavného trénera Buffala Sabres. Počas procesu hľadania nového trénera sa rýchlo ukázalo, že je tým pravým pre túto prácu. Má za sebou roky skúseností, vie pracovať s mladými hráčmi a tak ďalej. Uisťujem, že toto rozhodnutie nemá základ v nostalgii," vyhlásil generálny manažér Sabres Kevyn Adams.

Lindy Ruff sa poďakoval za dôveru: "Je to tím pripravený urobiť ďalší krok. Som poctený, že mi dali dôveru práve teraz. Túto pozíciu prijímam so zodpovednosťou. Mojím cieľom bude uistiť sa, že hráči veria jeden druhému, hrajú jeden za druhého a milujú tento klub. Ruff nebol po prepustení z New Jersey Devils, posledného pôsobiska, bez práce ani dva mesiace. 6. Vôbec nikomu neprajem zranenie, ale aj tak som si po utorkovej správe o absencii Thatchera Demka povzdychol so slovami: “Moja tipovačka hneď vyzerá lepšie.” Brankár Vancouveru totiž trpí bližšie nešpecifikovaným zranením a môže ho stáť celú sériu. Pre Nucks by to bola ohromná strata, čo sa ukázalo už v prvom zápase bez neho. Nashville vyrovnal sériu víťazstvom 4:1, hoci na druhého brankára Caseya DeSmitha vyslal len celkom biednych 15 striel.

7. Slovensku prídu pomôcť na majstrovstvá sveta všetci hráči z NHL, ktorí nepostúpili do play-off. Ide o skvelú a zároveň celkom očakávanú správu pred šampionátom v Česku, ktorý môžeme pokojne považovať za “domáci”. Predtým, než sa pozriem na každého z nich a ich sezóny, doplním, že existuje slušná šanca, že účasť bude úplne stopercentná. Fehérváryho Washington podľa očakávaní prehráva s New Yorkom Rangers 0:2 na zápasy a rovnaká situácia je aj v sérii Černákovej Tampy, ktorá prehrala prvé dve stretnutia tesne o gól.