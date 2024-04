Mak prišiel na zraz z Austrálie a odohral len 7 minút. Bola to dýka do chrbta, odkazuje Calzonovi

BRATISLAVA. Futbalista Róbert Mak veľmi ťažko nesie, že vo dvoch nedávnych prípravných zápasoch slovenskej reprezentácie doma proti Rakúsku (0:2) a v Nórsku (1:1) dostal od trénera Francesca Calzonu iba minimum minút na ihrisku. Konkrétne proti Rakúšanom to bolo sedem minút plus nadstavený čas na konci zápasu a v druhom v nórskom Osle vôbec žiadne. Ak by to bol mladý hráč, mal by sklopiť uši a ďalej čakať na svoju šancu, ale Mak má 33 rokov, v reprezentácii odohral 81 zápasov a strelil v nich 16 gólov.

Najpodstatnejší faktor Makovej rozladenosti je obrovská vzdialenosť, ktorú musel letecky prekonať, aby prišiel na marcový reprezentačný zraz na Slovensko, keďže hráva v austrálskom tíme FC Sydney.

"Za takýchto okolností ma radšej tréner nemal vôbec volať. Samozrejme, že ma to nahnevalo, ale v prvom rade mi to prišlo celé ľúto, že sa takto niekto ku mne zachoval. Bola to dýka do chrbta a cítim to ako obrovskú ranu, s ktorou sa neviem vyrovnať,“ povedal Róbert Mak pre denník Šport.

Tréner Francesco Calzona a Róbert Mak počas tlačovej konferencie. (Autor: TASR)

Mak: Pokojne ma nemusel nominovať Súčasťou reprezentácie je už takmer 12 rokov, no takto sklamaný Róbert Mak z prístupu voči jeho osobe ešte nebol. „Pokiaľ ma tréner nechcel v týchto zápasoch využiť, pokojne ma nemusel nominovať. Ak sa mu nepozdáva moja súčasná výkonnosť, hoci teraz sa mi darí a v klube aj strieľam góly, akceptoval by som to. Je plné právo trénera vybrať si hráčov. Ani by som nepotreboval vysvetlenie. Ale to, že ma ťahal cez celú zemeguľu, pričom som sa z klubu vypýtal v predstihu a nevyužil ma... To sa ma naozaj dotklo," pokračoval krídelník.

Mak v kariére získal aj dva majstrovské tituly v Rusku so Zenitom Petrohrad a dva v Maďarsku s Ferencvárosom Budapešť. "A veľmi ma škrie, že nijako nezareagoval ani tímový manažér a bývalý spoluhráč Marek Hamšík, ktorý dobre pozná dianie v národnom tíme, moju históriu a ochotu reprezentovať," doplnil Mak. Účasť na EURO ho láka Napriek súčasnej ťažkej situácii nepovedal, že sa chce rozlúčiť s reprezentáciou, lebo ho láka účasť na EURO 2024 v Nemecku. Na druhej strane však ráta aj s možnosťou, že toto môže byť jeho definitívny koniec v najcennejšom drese. "Reprezentačnú kariéru nekončím. K národnému tímu mám stále silný vzťah, ale udiali sa veci, na ktoré som jednoducho musel zareagovať. Potreboval som to zo seba dostať von."