Ako Šilhavý vyháňal hráčov z hospody. Česi sa držia slov Boleka Polívku (Sportnet podcast)

Tri opory tímu Vladimír Coufal, Jakub Brabec a Ján Kuchta si v sobotu večer vyšli do nočného klubu, kde toho čosi popili. Samozrejme ich hneď na druhé ráno zväz vyradil a poslal domov.

Aká by to predsa bola noc v klube bez následkov? Očividne sa ale chalani držia hesla: „Ku*vy, chlast a chlebíčky, to jsou naše koníčky.”

Do našich rúk sa dostala exkluzívna nahrávka, na ktorej je zachytený tréner českého tímu Jaroslav Šilhavý, keď načapal svojich zverencov v hospode. Vypočuť si ju môžete v podcaste.

Verstappen ovládol Ameriku

Max Verstappen v nedeľu triumfoval na Veľkej cene Las Vegas. Bolo to preňho už 18. víťazstvo v sezóne a 53. v kariére, čím historicky vyrovnal tretieho Sebastian Vettela.

Počas celého víkendu hejtoval preteky v Las Vegas, no nakoniec si predsa len po výhre zaspieval “Viva Las Vegas”. V tejto sezóne vyhral tzv. “americký three-peat”.