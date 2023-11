Verstappen vyrovnal Vettela. Hejtovanie sa zmenilo na spev Viva Las Vegas

Organizátori Veľkej ceny Las Vegas by si priali, aby toto heslo platilo aj pri faux pas, ktorých sa počas tohto víkendu dopustili.

Išlo o najdrahšie lístky v histórii F1. Cenovka za najdrahšiu ponuku za vstupenku sa vyšplhala na päť miliónov dolárov. Niesla názov “cisársky balíček”. Čo ste za to dostali?

Zmestilo by sa na ňu 75 osôb, čo vychádza 66-tisíc dolárov na osobu. K tomu ste dostali aj dvanásť vstupeniek do paddocku a množstvo ďalších VIP doplnkov.

To by ale na tomto víkende ešte nebolo najhoršie, ak by sme opäť zbytočne a hlúpo neriskovali zdravie jazdcov neprispôsobilou vozovkou.

Formula 1 na čele s Liberty Media robí všetko pre to, aby sa ľudia bavili aj mimo nedeľných pretekov.

Chcú maximalizovať potenciál celého víkendu, no v prípade nových tratí, akými sú Katar, Miami či Las Vegas, ide o nedostatky, ktoré by mohli časom pominúť.

Fanúšikov vyhnali z tribún

Namiesto miliónových ziskov najskôr prišli miliónové straty tímov na opravách monopostov.

Lando Norris v úvode veľkej ceny doplatil na hrbol na trati a vo veľkej rýchlosti havaroval. Musel byť prevezený do nemocnice, našťastie je v poriadku. Niečo podobné sme videli aj počas prvého tréningu, ktorý sa musel prerušiť už po ôsmich minútach.

Carlos Sainz na Ferrari totižto narazil do uvoľneného poklopu odtokového kanála a výrazne si poškodil svoj monopost.