Šťastný, Pálffy či Šatan. Koho môže Slafkovský v NHL prekonať? (Sportnet podcast)

Vypočujte si Sportnet novinky, ranný športový podcast portálu sportnet.sk, v ktorom si zhrnieme to najdôležitejšie, čo sa v športovom svete stalo.

Calzona by v utorok už mal figurovať v tréningovom procese a debut na lavičke absolvuje v stredajšom úvodnom osemfinálovom zápase Ligy majstrov proti FC Barcelona.

Slovenský futbalový zväz (SFZ) by mal súhlasiť s tým, aby Francesco Calzona viedol popri reprezentácii aj SSC Neapol. Do Neapola si má so sebou zobrať aj videoanalytika slovenskej reprezentácie Marca Briniho, jeho asistentmi budú Simone Bonomi a Francesco Sinatti.