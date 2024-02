Povedie Calzona Neapol už proti Barcelone? SFZ situáciu zatiaľ nekomentuje

Na sociálnej sieti X to uviedol Matteo Moretto s tým, že Calzona sa už nachádza v Neapole a dohaduje spoluprácu s vedením úradujúceho talianskeho majstra.

NEAPOL. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona by mohol viesť SSC Neapol už v stredajšom úvodnom osemfinálovom zápase Ligy majstrov proti FC Barcelona.

Šéf "Partenopei" Aurelio De Laurentiis chce, aby sa Calzona ujal funkcie čo najskôr a nahradil na lavičke Waltera Mazzarriho.

Podľa Moretta by jeho kontrakt mal platiť do konca prebiehajúcej sezóny a debut by mohol absolvovať už proti Barcelone.