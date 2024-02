Slafkovský prekonal rekord Gáboríka. Ktorý Slovák ťahal najdlhšiu bodovú sériu?

Slovenský kanonier narodený na Ukrajine ťahal v bohatej zámorskej kariére dvakrát bodovú šnúru dlhšiu ako 10 stretnutí. V sezóne 1996/97 sa mu skončila po 10 zápasoch, no o sezónu neskôr si svoje osobné maximum v rozmedzí od 8. do 29. novembra 1997 natiahol na 11 zápasov, počas ktorých si za Washington Capitals pripísal 18 bodov (12+6).

Legendárny ,,Ziggy“, ako jeho krstné meno písali v zámorí, zažil svoju najdlhšiu bodovú sériu v drese New York Islanders počas sezóny 1997/98. Trvala 13 zápasov, od 1. februára do 18. marca 1998 a za toto obdobie nazbieral 18 bodov (10+8).

Ďalšie zaujímavosti

Ak by sme do zoznamu vyššie počítali aj Stana Mikitu, umiestnil by sa so 16-zápasovou bodovou šnúrou na druhom mieste, pričom nad desaťzápasovú métu sa dostal trikrát

Z tínedžerov narodených mimo Severnej Ameriky ťahali dlhšiu bodovú šnúru ako Juraj Slafkovský len Patrik Laine (15 duelov) a Andrej Svečnikov (11)

Juraj Slafkovský je momentálne po 94 zápasoch kariéry so 40 bodmi (16+24) druhým najproduktívnejším slovenským juniorom v histórii NHL, viac bodov stihol ako junior nazbierať len Marián Gáborík (103 bodov v 149 zápasoch)

Až 27 zo svojich bodov nazbieral na klziskách súpera, čím prekonal klubový rekord Montrealu Canadiens, za ktorý doteraz nazbieral spomedzi tínedžerov najviac bodov u súpera Petr Svoboda (26)