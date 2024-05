Chuťovky z NHLky: McDavid dostal krosček do tváre. Chráni NHL len hviezdy?

1. Povestnú tvrdosť play-off pocítil krutým spôsobom aj kapitán Edmontonu Oilers Connor McDavid. Hviezda ligy sa po treťom zápase druhého kola proti Vancouveru zapojila do skrumáže. McDavid sekol Soucyho, čo vyvolalo reakciu Nikitu Zadorova, ktorý hráčovi s číslom 97 uštedril krosček zozadu. Hneď na to ho krosčekom do tváre trafil aj Carson Soucy. McDavid okamžite padal na zem.

2. Connor McDavid sa pri tomto údere nezranil a odohral hneď ďalší zápas.

„Je to tvrdá hra. Majú veľkých obrancov a robia nám to ťažkým,“ komentoval situáciu líder „olejárov“. „Hrajú fyzický hokej. Je to zábavná séria, dva kanadské tímy proti sebe, je v tom veľa vášne, je to súčasťou napätej série.“

Situácia vyvolala debaty ohľadom toho, aký trest by mal nastať po takejto situácii.

Hokejový expert Craig Button sa vyjadril jednoznačne: „Je to pre mňa úplne jasné, toto musí byť suspendácia. Hocičo menej by bolo nesprávne. Soucy mu išiel priamo na hlavu, nepatrí to do hokeja.“

Podobne situáciu videl aj insider Frank Seravalli, ktorý si myslí, že ak by v tomto prípade nenastal trest, mohol by to robiť ktokoľvek.