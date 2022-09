Výber šéfredaktora: Kto kúpi Slovan, kde skončí Slafkovský a ruskí športovci idú na front

Športu zdar

a čitateľom Sportnetu zvlášť!

Uplynulý týždeň priniesol aj v športe niekoľko zaujímavých otázok, na ktoré sme sa snažili nájsť odpovede.

Kto kúpi futbalový Slovan?

Dlhoročný (od roku 2009) majiteľ najslávnejšieho slovenského futbalového klubu Ivan Kmotrík st. už nejaký čas v náznakoch prejavuje ochotu Slovan predať. Otázka znie, kto by ho chcel a čo by za to dostal.

Len pre zaujímavosť pripájam zopár informácií, kto vlastní národné futbalové klenoty v okolitých krajinách:

Akcie AC Sparta Praha vlastní zo 60 % spoločnosť J&T Credit Investments a zo 40 % podnikateľ Daniel Křetinský, ktorý ma výrazné slovo v klubovej politike.