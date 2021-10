Ako Slovan vždy z exemplárneho trestu vykľučkoval

V nadstavenom čase došlo k potýčke medzi hráčmi, do ktorej sa zamiešali aj chuligáni. Usporiadatelia tiež reagovali neskoro.

Na druhej strane treba priznať, že nedeľňajšie vyčíňanie chuligánov v Trnave bolo oveľa väčších rozmerov, ako to pred dvoma rokmi v Bratislave.

Šlo o masové šialenstvo.

Zrejme najväčšie v dejinách samostatnosti, aj preto padol v stredu taký trest. Exemplárny. Taký sa aj očakával.

Je to obrovská škoda, rozhodovať by sa malo na ihrisku. Nie za zeleným stolom. Nemali by pykať hráči.