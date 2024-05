Mladý belgický tréner skončil na lavičke Reims, jeho snom je Premier League

Iba 31-ročný Belgičan Will Still opustil lavičku jedenásteho tímu 18-člennej tabuľky, hráči Reims už majú istotu zotrvania v najvyššej súťaži aj pre nasledujúci ročník.

"Vzhľadom na toto rozhodnutie a s cieľom umožniť klubu pozerať vpred do ďalšej sezóny Will Still a jeho asistent Nicolas Still s okamžitou odstupujú," uviedol klub prostredníctvom vyhlásenia.