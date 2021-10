Normy tvrdia jasne. Za predčasné ukončenie zápasu je kontumácia

TRNAVA, BRATISLAVA. Futbalové derby Spartak Trnava verzus Slovan Bratislava v nedeľu večer rozhodca Filip Glova predčasne ukončil pre besnenie chuligánov, aké nemá v dejinách slovenskej ligy obdobu.

V týchto chvíľach mimoriadne zasadá prezídium Únie ligových klubov (ÚLK). Aký vynesie verdikt? Očakávajú sa exemplárne tresty, aké tu ešte neboli.

Miernejším trestom by bolo, ak by sa zápas opakoval. A to bez divákov. Aj trebárs na neutrálnom ihrisku. Do úvahy však pripadá aj kontumácia.