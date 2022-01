Zrejme jediná bude tri týždne v karanténe. Švajčiarska snoubordistka trénuje v izbe

Kummerová sa nachádza v jednom z pekinských hotelov a do izby jej trikrát denne doručujú stravu. Súčasťou jej izby je aj stacionárny bicykel, podložka na cvičenie jogy, jednoručné činky a ďalšie vybavenie potrebné na individuálny tréning medzi štyrmi stenami.

Tridsaťštyriročná dvojnásobná medailistka z MS v paralelných disciplínach do dejiska ZOH odcestovala omnoho skôr ako ďalší športovci, keďže nie je zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 a čínske úrady v takom prípade požadujú pri vstupe do krajiny karanténu trvajúcu 21 dní.

Formou videorozhovoru prezradila, že keď necvičí, vizualizuje si jazdu na snouborde, sleduje televízne seriály či pracuje na návrhu renovácie historickej budovy, ktorú plánuje realizovať po návrate do vlasti.

"Je to minimalistické, ale na to, aby som bola šťastné, veľa nepotrebujem. V tomto problém nevidím. Pravdupovediac, užívam si, že môžem byť sama so sebou," prezradila Švajčiarka.