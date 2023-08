Sereď zdemolovala súpera zo štvrtej ligy, postupuje aj Rosina (Slovnaft Cup, výsledky)

Vysoká výhra bývalého ligistu

Vysokú výhru zaznamenali futbalisti Serede, ktorí štvrtoligovú Dunajskú Lužnú pokorili 9:0.

Sereď podávala v najvyššej súťaži stabilné výkony, no pre nedostatky so štadiónom bola preradená do tretej ligy. Tam patrí medzi najlepšie celky, v minulej sezóne obsadila tretie miesto.