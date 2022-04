Vážení hokejoví priaznivci, vitajte pri sledovaní štvrtého semifinálového zápasu play-off Tipos Extraligy medzi HC Košice a HC Slovan Bratislava. Úvodné buly je v Steel Aréne naplánované na 18:30.



Aktuálny stav v sérii je 1:2 z pohľadu Košíc. Práve včera na domácom ľade zaznamenali Oceliari prvú výhru, čím sa celá séria zamotala. Košice išli do vedenia v 25. minúte zásluhou Lapšanského. V 29. minúte vyrovnal Haščák, aby v 31. minúte poslal svoj tím opäť do vedenia Ihnačák. Definitívnu bodku za strretnutím dal v 59. minúte gólom do prázdnej brány Rogoň.