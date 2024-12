Vitajte pri sledovaní prvého vystúpenia slovenských reprezentantov na Majstrovstvách sveta vo florbale vo švédskom Malmö, keď na úvod skupiny B vyzvú jedného z najväčších favoritov spolu s Fínskom, obhajcov zlata a víťazov uplynulých dvoch šampionátov, domácu švédsku reprezentáciu. Slovensko na posledných dvoch šampionátoch obsadilo siedme miesto, čo je historicky doposiaľ najlepšie umiestnenie na tomto podujatí a bude ho veľmi náročné prekonať, keďže okrem Švédska nás vo veľmi ťažkej skupine čakajú aj zápasy s Fínskom a Lotyšskom. So Švédskom máme na konte tri vzájomné zápasy, pričom dva skončili obrovským výpraskom 1:18 a 1:20, ale do tretice sme v roku 2018 odohrali s historicky najlepšou florbalovou krajinou celkom dôstojný zápas a prehrali "len" 4:11. Podobný výsledok by bol zrejme celkom pekným úspechom aj tentokrát, keďže s víťazstvom Švédska sa počíta, ale snáď slovenskí reprezentanti podajú dôstojný výkon a za výsledok sa nebudú musieť hanbiť.