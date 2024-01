ONLINE: Slovensko - Švajčiarsko dnes na MS v hokeji žien do 18 rokov 2024 (skupina B, LIVE)

Svetový šampionát žien do 18 rokov pokračuje aj v stredu. Do akcie pôjdu poslednýkrát v základnej skupine aj hokejistky Slovenska. Čaká ich duel proti Švajčiarsku.



Švajčiarsko na domácom turnaji zatiaľ čaká na prvú výhru. Helvétky strelili len dva góly a v prvom vystúpení podľahli Švédkam 1:6. Následne ich čakala reprezentácia USA, ktrorej podľahli pomerom 1:8.



Slovensko otvorilo turnaj proti najväčšiemu favoritovi. Proti USA zverenkyne trénerky Sabolovej držali dlho dobrý stav, no v tretej tretine sa im hra rozsypala a prehrali 1:7. Následne podľahli aj severankám zo Švédsko pomerom 3:6.