Slafkovský i Pospíšil chýbali na rozkorčuľovaní. Podľa Pardavého je to v poriadku

OSTRAVA. Obranca Mário Grman nebude chýbať v zostave Slovenska v dnešnom zápase proti Francúzsku (od 20.20 h) na MS v Ostrave.

Pre žalúdočné problémy vynechal piatkový tréning, no počas sobotného dobrovoľného rozkorčuľovania už riadne trénoval s tímom.

"Mal som menšie žalúdočné problémy, no už je to lepšie. Niečo som cítil už počas predošlého zápasu (s Poľskom - pozn.), ale večer by som mal byť v poriadku," priznal Grman.