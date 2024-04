Séria výhier je na konci. Slováci dostali najviac gólov za posledné roky

Peter Frühauf, asistent trénera SR: "Nemci majú kvalitný káder a nebola náhoda, že sú to vicemajstri sveta. Prehrávali sme súboje, nemali sme dobré buly, stále sme naháňali puk. Nemci nám robili problémy s forčekom, z toho to celé vyplývalo. Využili šance, my sme od druhej tretiny len doťahovali a bolo ťažké sa presadiť cez defenzívu domácich."

Róbert Lantoši, strelec dvoch gólov SR: "Po treťom góle sme prestali korčuľovať, prestali sme si presne prihrávať. Snažili sme sa povzbudiť, ale boli sme akýsi zavarení, bolo to ťažkopádne. Je teraz dôležité dobre sa pripraviť na sobotu. Takéto facky prídu a je dobré, že sa to stalo v príprave a nie na MS."

Michal Ivan, kapitán SR: "Ťažko sa to hodnotí. Dobre sme obstáli len v prvej tretine, tam sme držali krok, potom sme už nehrali dobre, slabí sme boli v našom obrannom pásme, počnúc mnou. Prehrali sme veľa súbojov, súper bol prvý na každom puku a z toho mal tlak."

Oliver Okuliar, strelec druhého gólu SR: "Stali sa chyby, ale to k hokeju patrí. Doplatili sme na to a Nemci nám dali góly. Myslím si, že nám chýbalo viac tímovosti. Individuálne hral každý dobre, ale chýbalo tam trochu viac kolektívnosti. Ale nehľadal by som negatíva, boli tam aj dobré veci. Ale samozrejme musíme byť lepší."