Nemec posilní slovenskú reprezentáciu na MS v Česku. Veľmi sa na to teším, hovorí

"Áno pôjdem," odpovedal Nemec na otázku reportérky, či príde pomôcť slovenskému výberu na svetový šampionát do Čiech. "Pre mňa je to ako ísť domov. Je to asi päť hodín od môjho rodného mesta. Moja rodina sa na to veľmi teší.

Moji starí rodičia nemôžu prísť sem do USA, môžu ísť iba tam, takže sa na to veľmi teším," pokračoval. VIDEO: Šimon Nemec v rozhovore

Dvadsaťročný Nemec odštartoval prebiehajúcu sezónu na farme Utica Comets v nižšej AHL, kde odohral 13 zápasov a nazbieral osem bodov (2+6). Po zranení obrancu Dougieho Hamiltona ho 1. decembra povolali do prvého tímu a svoju šancu už z rúk nepustil. Za Devils odohral 60 duelov, v ktorých strelil tri góly a pridal 16 asistencií. Na konte má aj 33 trestných minút a sedem "mínusiek".

"Môj cieľ bol stráviť polovicu sezóny v Utice a polovicu tu. Nakoniec som tu strávil viac a som veľmi šťastný, že som tu mohol byť. Teraz viem, čo musím zdokonaliť pred ďalším ročníkom a budem lepší," uviedol Nemec s tým, že chce popracovať na korčuľovaní, konzistentnosti, streľbe a chce zosilnieť a nabrať svalovú hmotu. Pre New Jersey sa táto sezóna skončila už po základnej časti, Devils v nej nazbierali 81 bodov a obsadili 13. miesto vo Východnej konferencii. Na postup do play off im chýbalo desať bodov. Pre druhého hráča draftu z roku 2022 to však bol prelomový ročník. "Myslím si, že moja sezóna bola celkom dobrá, i keď vždy môže byť lepšia. Zmenil sa ja môj život. Stále sa niekam presúvame, lietame, nie je to jednoduché, ako keď idete z domu na tréning a späť domov. Nie je to ľahké, ale je to život, aký chcem žiť a je to splnený sen," komentoval náročný program v najlepšej lige sveta.