Sklamaný Bero v noci nespal. Možno sa však ešte dostane na EURO

Na reprezentačnom sústredení trénoval individuálne. A dostal aj voľno v prípravnom zápase proti Rakúsku. Tréneri nechceli riskovať, že prídu o kľúčového hráča.

Možno si teraz vyčítajú, že mohli to isté urobiť aj so Schranzom. Nevedno. Mohlo sa stať, že by sa mu to isté prihodilo aj v tretej minúte zápasu proti Poľsku. A to by bolo horšie.

Zdravého Schranza tím potrebuje

Tréner by si v úvode hneď vyčerpal striedanie, musel by rýchlo meniť taktické zámery. A navyše by za Schranza nemohol povolať náhradníka. Teraz ešte môže.

„V hlave to mám premyslené, ale nie sme pod časovým tlakom, nemusím to vyriešiť hneď,“ vravel reprezentačný tréner po zápase s Rakúskom.

Pre samotného futbalistu je malá športová tragédia, keď sa zraní pár dní pred možným vrcholom kariéry. Tréneri sa však musia rozhodnúť. Aj po porade s doktormi.