Jeden slovenský futbalista zvýšil za rok dvadsaťnásobne svoju hodnotu

Marek Hamšík sa o to snažil márne jedenásť rokov. Priznal, že závidí. Milan Škriniar sa stal iba druhým slovenským futbalistom, ktorý vyhral Scudetto.

Vladimír Weiss triumfoval so Slovanom v lige i v Slovenskom pohári. Majstrami Cypru v drese Omonie Nikózia sú obranca Tomáš Hubočan aj útočník Michal Ďuriš.

Životnú sezónu má za sebou Jakub Hromada. S pražskou Slaviou vyhral titul bez jedinej prehry a tiež národný pohár. V Európskej lige sa dostali až do štvrťfinále.

Tretí bol Martin Valjent. V drese RCD Mallorca odohral 33 zápasov (2965 minút), pomohol k postupu do španielskej ligy.

Kto bol najproduktívnejší?

Ivan Schranz bol s 13 gólmi tretím najlepším strelcom českej ligy. Celkovo dal vo všetkých súťažiach šestnásť gólov. A to mal smolu, že posledné tri zápasy českej ligy vynechal pre zranenie.

„Možno to súvisí s dôverou od trénerov, nabral som sebavedomie. Nikdy predtým som nemal také výrazne sezóny, to je pravda. Aj preto, že som nastupoval zvyčajne na krídle. Zmenil som post, byť v útoku je pre mňa vlastné. Prejavilo sa to aj na číslach,“ vysvetľoval Schranz.

Ondrej Duda (Kolín) a Juraj Kucka (Parma) strelili v elitných ligách po sedem gólov.

Iba osemnásťročný Tomáš Suslov (Groningen) vynikol spomedzi reprezentantov v počte gólových asistencii. V holandskej lige si ich pripísal päť.

Kto bol skokan roka?

Zmenil sa mu úplne život. Takto pred rokom nefiguroval Suslov ani v tíme do 21 rokov, v Groningene hrával za juniorku.

Sezónu už začal v prvom tíme, ihneď v prvom zápase skóroval. Prvú časť ročníka bol iba náhradník.

Od nového roka 2021 sa však prebojoval do základnej zostavy a v tíme patril medzi najproduktívnejších hráčov. Okrem dvoch gólov pridal aj päť gólových prihrávok.