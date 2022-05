Sýkoru čaká debut ako hrom. Proti Kanade so zmenami v zostave

Proti Kanade sa Slováci predstavia aj so zmenami v útočných formáciách, realizačný tím doplnil na súpisku útočníka Adama Sýkoru. Po rannom rozkorčuľovaní to povedal asistent trénera Andrej Podkonický.

Sedemnásťročný Sýkora tak zažije premiéru ako hrom.

"Pre mladého chalana to je zážitok. Ale je to chalan, ktorý prinesie energiu. Kanada je ťažký súper, ale chalani vedia, čo nás čaká a verím, že to zvládneme. Sú to veľkí korčuliari a kreatívni v ofenzívnej zóne.

Musíme hrať dobre v obrane a musíme si dávať pozor. Chceme posilniť útočnú silu a preto sme to pomiešali. Mali sme jeden útok silný, ale nedávali sme góly. Tak chceme niečo skúsiť. Uvidíme, čo to prinesie," dodal Podkonický.