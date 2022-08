Najkrutejšia prehra v histórii. Slováci dostali od Kanaďanov jedenásť gólov

MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2022

EDMONTON. Bola to pre nich tvrdá hokejová lekcia do života. Slovenskí hokejisti do 20 rokov prehrali na šampionáte v Edmontone s Kanadou 1:11. Najbližšie ich čaká zrejme kľúčový súboj o postup do štvrťfinále proti Lotyšsku (v piatok od polnoci).

Kanaďania hrali od začiatku vo veľkej pohode, už v prvom dejstve si vypracovali štvorgólový náskok. Do druhej tretiny vystriedal Šimona Latkóczyho v slovenskej bránke Tomáš Boľo, no v oslabení o dvoch hráčov aj on rýchlo inkasoval.