Bielorus ukázal Slovákom prostredník. Mrzí ma to, prepáčte, kajal sa po zápase

V tom čase tlačili, ak by strelili tretí gól, boli by v laufe.

Minútu a šesť sekúnd pred koncom tretej tretiny prehrávali Bielorusi 2:4, no mali k dispozícii trestné strieľanie.

BRATISLAVA, RIGA. Bol to jeden z kľúčových momentov zápasu Slovensko - Bielorusko (5:2) na MS v hokeji 2021 v lotyšskej Rige.

Dvadsaťdvaročný útočník následne neudržal svoje emócie na uzde.

Keď frustrovaný prechádzal okolo slovenskej striedačky, najprv gestom naznačil, akoby si vychutnával potlesk súpera.

Následne slovenským hráčom ukázal prostredník.

"Nevyzreté a nešportové. Keby toto spravil v drese New Jersey Devils, tak by mu to dali pocítiť aj v samotnej organizácii," vravel v prenose RTVS bývalý hokejista Rastislav Konečný.

Šarangovič, ktorý má za sebou prvú sezónu v NHL, sa po stretnutí za svoje správanie na tlačovej konferencii ospravedlnil.