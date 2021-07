V Slovane končia dve stabilné mená. Potenciálna posila vytočila Weissa

"Každý rok je to iné a každý zápas je iný. Pozreli sme si nejaké videá, zanalyzovali sme si ich. Bude to ťažký zápas, majú svoju kvalitu. Sú mladí, budú agresívni v presingu. Musíme hrať rýchlo a jednoducho a využiť ich chyby," reagoval obranca Slovana Lukáš Pauschek.

Švajčiarsky tím odohrá v Európe prvý zápas, európsku cestu začína priamo v druhom predkole. Domáca súťaž im začína tiež až najbližší víkend.

"Žiadne tréningy nedajú hráčovi to, čo mu dá zápas a my sme odohrali ťažké zápasy. To môže byť naša výhoda," poznamenal Pauschek.

Bajrič išiel za svojim trénerom

Tréner Weiss kritizoval po oboch zápasoch v európskych pohároch najmä chyby skúsených futbalistov, vrátane gruzínskych posíl.

"Noví hráči neboli takí uvoľnení, ako ich poznám. Nenazval by som to stresom, bola to skôr pracovná zodpovednosť voči klubu a voči mne. Verím, že najskúsenejší hráči budú zajtra najlepšími hráčmi. Nechcem nikoho uraziť, ale nebral som ich sem na to, aby hrali proti Pohroniu či Seredi. Bral som ich sem na takéto zápasy, aby pomohli k postupu," povedal Weiss starší.