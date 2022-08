Slovan dvakrát zvrátil stav, napokon prehral s Olympiakosom po penaltách

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Je to škoda. Hrali sme výborne proti takému ťažkému súperovi, dokázali sme dvakrát dotiahnuť zápas, i s desiatimi hráčmi. Penalty sú o nervoch, bohužiaľ Kucka a Čakvetadze to nezvládli. Hráči si však zaslúžia absolutórium. Takýto Slovan ľudia chcú, chalani išli na doraz, bohužiaľ nám nepodala pomocnú ruku šťastena. Ale bol to výborný výkon a výborný futbal. Teraz nás čaká Mostar, verím, že to zvládneme."

Adrián Chovan, brankár Slovana: "Momentálne ani veľmi nemám slov. Bojovali sme do konca, to je najsympatickejšie. Bohužiaľ, nezvládli sme penalty. Išiel som v nich na pocit, dvaja to dali do stredu a ja som sa hodil. Keď sme prvýkrát počuli, že máme Olympiakos, boli sme sklamaní. Teraz sme sklamaní, že sme nevyužili veľkú šancu postúpiť. Ešte nás čaká EKL a chceme hrať v skupine."