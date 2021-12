Nad Romulom palicu neláme, návrat Černáka by privítal. Čižmár sa radí aj s Galádom

TREBIŠOV. Na desiatej pozícii sa po jesennej časti druhej futbalovej ligy umiestnili futbalisti trebišovského Slavoja. Zverenci trénera Desiatnika zachytili najmä úvod súťaže, kedy v prvých šiestich stretnutiach neprehrali a získali dohromady 14 z možných 18 bodov. Neskôr žlto - modrých zastihla kríza, prehrali šesť stretnutí v rade. Jesennú časť však ukončili pozitívnou bilanciou. Po domácom víťazstve nad Skalicou a remízach v Petržalke a Námestove, plávajú Trebišovčania v pokojných vodách s jedenásťbodovým náskokom pred pásmom zostupu.

„Plán pred sezónou bol jasný, vyhnúť sa po jesennej časti pásmu zostupu, čo sa nám úspešne podarilo,” vraví na úvod športový riaditeľ klubu Martin Čižmár. „V druhej lige už nie sme v pozícii nováčika, preto si dávame pred každou sezónou určité ciele a snažíme sa posúvať vpred. Radi by sme sa pohybovali v strede tabuľky. Musím však uznať, že druhá liga je každým rokom kvalitnejšia. Aj preto a napriek náskoku, ktorý máme, musíme byť smerom do druhej polovici súťaže ostražití, kvalitnejší, lebo ešte o ničom nie je rozhodnuté. Jar bude veľmi náročná pre všetky mužstvá, bez rozdielu, či budú bojovať o postup alebo o zotrvanie v súťaži,“ dodáva bývalý útočník, ktorý si najvyššiu súťaž vyskúšal v drese FC Nitra. Najväčší progres urobil Rusnák ml. Pred novou sezónou nastalo v kádri Slavoja viacero zmien. Najväčšou stratou bol odchod gólovej dvojice Kanu - Issa. Tá zaznamenala až 27 gólov mužstva v uplynulej sezóne.

Zmeny však nastali aj v ďalších formáciách. Vincléra v bráne nahradil Čech Melichar. Do mužstva prišli aj skúsení hráči ako Stanislav Danko či Romulo Silva Santos. S mužstvom sa počas jesennej časti súťaže pripravovalo aj niekoľko vekom ešte dorastencov. „Veľký progres urobil končiaci dorastenec a náš odchovanec Vladimír Rusnák mladší. Tento chlapec hral tretiu dorasteneckú ligu, ale svojim prístupom a skromnosťou ukázal a vyslal jasný signál, aj pre ostatných mladších hráčov, že futbal nie je o manažérovi, ale o tom, čo mu dávate a ako to máte v hlave nastavené. Konkrétne u neho platí, že má dlhodobý cieľ, ktorý je pre neho prioritou. Som presvedčený, že jeho herné vyťaženie bude v jarných stretnutiach ešte väčšie,“ chváli nádejného, iba 19 - ročného futbalistu manažér Trebišovčanov.

„Zabudnúť však nesmiem ani na skúsených hráčov ako sú Ilinjo, Begala či Danko a v neposlednom rade aj brankár Melichar. Mali stabilnú výkonnosť a zaznamenali taktiež istý progres. Celé by sme to chceli zastabilizovať, aj smerom do budúcna v iných pozíciách, okolo Romana Begalu a Stana Danka,“ dodal. Tí patrili v jesennej časti k najviac vyťažovaným hráčom Trebišova a zároveň boli najlepšími strelcami mužstva. Begala zaznamenal tri presné zásahy, zatiaľ čo Danko päť. Aj preto sa natíska otázka prípadného záujmu z iných klubov. „Obaja sú pre nás rozdielovými hráčmi a verím, že v klube ostanú,” dodal Čižmár.

Futbalisti trebišovského Slavoja. (Autor: Archív klubu)

Trápila ich koncovka, Romulo má dôveru Trebišov sa na jeseň trápil najmä v ofenzíve. Kým v uplynulej sezóne Slavoj gólovo ťahala nigérijská dvojica Kanu - Issa, v tej aktuálnej zatiaľ žlto - modrí typického zakončovateľa nenašli. Bývalý útočník však ofenzívnym hráčom svojho mužstva verí. A to aj napriek nie najlepším štatistickým ukazovateľom.

„Áno, na jeseň nás topánka najviac tlačila práve v ofenzíve. Bohužiaľ, nájsť v dnešnej dobe dobre stavaného útočníka, ktorý má veľmi dobrú hru chrbtom k bráne a má dobrý výber miesta v šestnástke, je náročné. Práve tieto faktory chýbali našim útočníkom,” hovorí ďalej športový riaditeľ klubu, ktorý sa z času na čas zapojí aj do tréningového procesu. „Na tréningoch spolu pracujeme práve na týchto aspektoch hry - snažím sa ich naučiť, ako si vybrať miesto, prikryť loptu a, čo je najdôležitejšie, jednoduchosť pri zakončení. Osobne si myslím, aj napriek tomu, že naši útočníci neboli na jeseň gólový, že tak Romulo, ako aj Rypák a Straczek majú svoju kvalitu, ktorú po zimnej príprave pretavia v jarnej časti druhej ligy. Verím im a budem ich podporovať.” Góly sa čakali najmä od Brazílčana Romula, ktorý prišiel do Slavoja na konci septembra z Bardejova. Hráč, ktorý si na seba predtým obliekal aj dres fortunaligovej Senice však v desiatich stretnutiach o sebe gólovo vedieť nedal.

„Romulo je ukážkový cudzinec, ktorý si váži, kde je a aké má podmienky. Som rád, že je v Trebišove. Málo ktorý hráč zo zahraničia je tak skromný, bez prehnaného afektu a negatívnych emócií. Je poctivý, streleckú smolu chce prelomiť, zároveň splatiť dôveru a dokázať, že si u nás ďalšie angažmán zaslúži. V tréningoch šľape na sto percent, v zápasoch nevypustí ani jeden súboj,” vymenováva Čižmár superlatívy na adresu 29 - ročného Brazílčana. „Počítame s ním aj naďalej. Čo sa jeho týka, vieme ho využiť aj na stranách. Podľa mňa je len otázka času, kedy streleckú smolu prelomí a bude ešte väčším prínosom pre našu hru, ktorou sa chceme prezentovať.”

Martin Čižmár ešte v pozícii hráča. (Autor: TASR)

Černák má u nich dvere otvorené Problém v ofenzíve by mohol vyriešiť návrat Rolanda Černáka, klubového odchovanca, ktorý aktuálne zarezáva v susednom Humennom. To sa v ofenzíve spolieha na viacero skúsených hráčov, medzi inými Streňa, Milunoviča či Hamuľáka. Bývalého reprezentanta do dvadsaťjeden rokov trápilo v druhej polovici jesennej časti zranenie, v pozícii striedajúceho hráča stihol v závere akurát dohrávku 17. kola proti Košiciam.

Na jeseň inak naskočil do 8 stretnutí v ktorých zaznamenal 2 góly. „Čo sa týka Rola Černáka, u nás mal a bude mať dvere vždy otvorené. Je to náš odchovanec, ktorý tomuto klubu niečo dal a veríme, že ešte dá. Verím, že aj on si uvedomil, že čas beží a životnosť futbalistu je krátka. Udržať sa na vrchole je veľmi náročné. Som však presvedčený, že má chuť ďalej bojovať o pozíciu najlepšieho druholigového útočníka. Bol by som veľmi rád, ak by sa vrátil, nielen ja, ale aj väčšina futbalovej rodiny v Trebišove,” prezradil. Po posilách sa obzerajú v rôznych súťažiach V Trebišove chcú pred začiatkom jarnej časti súťaže priviesť do mužstva i nové tváre. „Nielen teraz, ale počas celej jesennej časti som premýšľal, ako káder vhodne doplniť. Samozrejme, po konzultácii s prezidentom klubu, správnou radou a v neposlednom rade trénerom, budeme mená možných posíl spolu vyhodnocovať a ďalej ich prípadný príchod do mužstva riešiť,” prezrádza ďalej Čižmár, ktorý aspoň pre zatiaľ, o konkrétnych menách hovoriť nechce. „Fortuna liga stále beží a vytipovaných máme aj hráčov z tejto súťaže. Počas tohto mesiaca bude priestor na rozhovory. Siete sú rozhodené, dôležité však je, čo chytíte. Ďalším dôležitým aspektom sú, samozrejme, aj klubové financie.” Čižmár zhodnotil aj možnosť angažovania zahraničných hráčov. V konečnom dôsledku, v uplynulej sezóne sa Slavoju vyplatili. „Pri výbere zahraničného hráča musíte byť veľmi opatrný. Je to zmes viacerých vecí, ktoré do seba musia zapadnúť. Musí ísť o rozdielových hráčov akými boli práve spomenutí Kanu a Issa. Momentálne sme na trhu takých hráčov nenašli. Ja by som to prirovnal k lotérii,” dodáva ďalej športový riaditeľ klubu, pre ktorého sú dôležitým aspektom aj povahové vlastnosti hráča. Za príklad dáva v tomto smere Brazílčana Romula. Na juhu Zemplína sa podľa jeho slov nebránia ani hráčom z nižších súťaží. Už v minulosti dali šancu viacerým z nich.

„Počas prechodného obdobia a zimnej prípravy u nás priestor dostanú. Chceme využiť aj túto možnosť resp. alternatívu. Za výhodných finančných podmienok viete aj v nižších súťažiach nájsť kvalitného hráča pre druhú ligu. Sme klubom, ktorý chce dať priestor mladým a hlavne nepoznaným hráčom a vytiahnuť ich do súťaže, kde môžu ďalej futbalovo rásť a rozvíjať svoj talent, následne sa posunúť vyššie,” dodáva klubový manažér, podľa ktorého mužstvo začne prípravu v prvý januárový týždeň. „Absolvujeme ju v domácich podmienkach. Čo sa týka súperov, hrať budeme proti mužstvám zo Slovenska od Fortuna ligy po tretiu najvyššiu súťaž.” Prioritou postup dorastencov do druhej ligy Prioritou pre Slavoj je v aktuálnej sezóne okrem udržania sa v druhej najvyššej súťaži aj mládež. „V kategórii mladšieho aj staršieho dorastu by sme chceli postúpiť do druhej ligy. Bohužiaľ, tretia dorastenecká liga nám kvalitných hráčov v tejto vekovej kategórii v klube neudrží, práve naopak, prídeme o nich, keďže prestúpia do iných klubov. Je pre nás kľúčové postúpiť. Radi by sme taktiež do prvého mužstva zapracovali aj ďalších hráčov z dorastu. Za všetkých spomeniem Rusnáka, Doboša či Girmana,” uviedol Čižmár a uzavrel: „Z dlhodobého hľadiska chceme mať v rámci prvého mužstva čo najviac odchovancov. V minulosti tu vyrástlo množstvo kvalitných hráčov či už nimi boli Čech, Timko, Kočiš alebo Novák. Tí sa neskôr cez Trebišov prepracovali ďalej, či už v rámci Slovenska alebo aj Európy.”

Konflikt ďalej nekomentujú. Desiatnik má plnú dôveru Čo sa vo futbale bežne stáva, po sérii zlých výsledkov môžu prísť aj negatívne emócie. Konkrétne máme na mysli situáciu, ktorá sa stala po zápase Slavoja v Šamoríne, kde žlto - modrí zaznamenali už šiestu prehru v rade. Po stretnutí malo dôjsť ku konfliktu medzi trénerom Desiatnikom a hráčom Michlíkom, ktorý následne v mužstve na základe vlastného rozhodnutia skončil. „Členovia správnej rady klubu si vypočuli obe strany. Či už tréner Desiatnik alebo hráč Michlík nepotvrdili, že by došlo po stretnutí v Šamoríne k fyzickému kontaktu. Hráča Michlíka nikto z klubu nevyhodil, sám s touto myšlienkou prišiel. My sme mu ponúkli ďalšiu spoluprácu, ale keďže z osobných dôvodov nechcel ďalej pokračovať, tak sme korektne ukončili spoluprácu. Myslím si, že šport ako aj život prinášajú aj takéto situácie. Vždy na to musia byť dve strany, aby sa stotožnili so spoločnou filozofiou. Ak to nejde, ukončí sa to a ide sa ďalej,” tlmočí Čižmár oficiálne stanovisko klubu k danej udalosti a dodáva, že už ho ďalej v komentovať nebudú. Tréner Desiatnik má podľa neho plnú dôveru vedenia klubu. „Dnes je na Slovensku v móde, riešiť situáciu výmenou trénera po niekoľkých zlých kolách. My, možno aj na prekvapenie ostatných, takouto cestou nepôjdeme. Keď sme pred rokom a pol nemali hráčov, pretože sa z rôznych dôvodov rozhodli u nás ukončiť pôsobenie v našom klube, taktiež odišiel nečakanie tréner Benkovský, bol to práve tréner Desiatnik, ktorý sa nebál prísť do klubu, kde v mužstve ostalo šesť hráčov. Rátame s ním aj naďalej. Po sezóne sa v globále zhodnotí celkové pôsobenie mužstva v súťaži a tiež trénerská otázka,” dodáva.

Radí mu aj Galád. Majú nadštandardný vzťah Martin Čižmár, ktorý dnes v trebišovskom klube zastáva pozíciu športového riaditeľa ukončil profesionálnu hráčsku kariéru po sezóne 2016/2017. Okrem materského klubu si ako hráč na seba obliekal aj dresy Prešova, Třinca, Michaloviec, Nitry, Šale a Rimavskej Soboty. Svoje najúspešnejšie obdobie strávil pod Zoborom, kde okúsil aj najvyššiu súťaž. Debut mu svojho času doprial Ivan Galád, s ktorým má dodnes výborný vzťah. „Náš vzťah je nadštandardný. Debutoval som pod ním v najvyššej súťaži, za čo som mu dodnes vďačný. Momentálne pracuje ako mentor pri štúdiu trénerov najvyššej Pro A licencie. My v Trebišove sme len radi, že pravidelne absolvuje cesty aj k nám a môžeme čerpať z jeho skúseností. Je to osobnosť a som rád, že máme v klube tú česť, spolupracovať s ním a získavať od neho rady a informácie, ktoré ďalej využívame pri našej práci.”

Martin Čižmár (vľavo) spolu s Ivanom Galádom (v strede) a bratom Marekom. (Autor: facebook - Slavoj Trebišov)

Zaujímavosť: Štadión obklopený stromami V rámci Slovenska nájdeme množstvo štadiónov, ktoré sú nejako zaujímavé. Patrí medzi nich bezpochyby aj ten trebišovský, nachádzajúci sa v objatí historického parku Andrássyovcov, kde sa nachádza množstvo drevín z celého sveta ako aj mauzóleum grófa Júliusa Andrássyho. Stromy najmä na jeseň vytvárajú v parku nezabudnuteľnú atmosféru. Po dlhé roky sa stali neodmysliteľnou súčasťou trebišovského štadióna, niektoré z nich vyrastajú priamo z betónového oválu. „Náš štadión má neskutočné čaro, čo potvrdilo veľa ľudí z rôznych mužstiev, ktoré ho navštívili. Je osadený v krásnom prostredí najväčšieho parku v strednej Európe. Sú tu vzácne stromy a platany. Ak mám pravdu povedať, ja by som si náš štadión bez nich predstaviť nevedel. Náš štadión je iný ako ostatné, niekde v zahraničí by ho obdivovali ešte viac,” hovorí Martin Čižmár. „Areál prešiel čiastočnou rekonštrukciou a dnes sa zamýšľame aj nad odstránením betónového oválu. Musíme to však vyriešiť citlivo. Čo sa týka samotnej rekonštrukcie časti štadióna, veľká vďaka v tomto smere patrí mestu Trebišov. “