Vysoké očakávania ma posilňujú, vraví opora z bránky Latkóczy

Predsa len, vnímate akési signály od médií a verejnosti? Vlani kládli dôraz najmä na Samuela Hlavaja, a vy ste prekvapili. Teraz sa spoliehajú skôr na vás.

Určite, sú na mňa oproti minulému roku kladené vyššie očakávania. Nemalo by ma to však zväzovať, skôr by to malo posilniť moju sebadôveru. Ak do mňa ľudia vkladajú nádeje, je to predovšetkým vďaka mojej minulosti. Myslím si, že z toho môžem vyťažiť. K hokeju patrí aj tlak, nie je to nič nezvyčajné.