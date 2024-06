Je to potvrdené. Mbappé oficiálne podpísal zmluvu s Realom Madrid

MADRID. Francúzsky futbalista Kylian Mbappe je už oficiálne hráč Realu Madrid. Dvadsaťpäťročný útočník podpísal so španielskym šampiónom a víťazom Ligy majstrov zmluvu do 30. júna 2029.

"Splnil sa mi sen," napísal Mbappe na Instagrame. "Som taký šťastný a hrdý, že môžem prísť do môjho vysnívaného klubu. Nikto asi nepochopí, aké nadšenie momentálne prežívam. Teším sa na vás, fanúšikovia Madridu, ďakujem vám za vašu neskutočnú podporu. Hala Madrid!"

Podľa španielskych médií by mal Mbappe zarobiť 35 miliónov eur za sezónu. V uplynulých dňoch zahraničné médiá informovali o čiastke 15 miliónov ročne, plus podpisový bonus vo výške 100 miliónov eur, ktorý by sa mal rozložiť do piatich splátok.