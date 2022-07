V centre dolného Liptova budeme sledovať úvodný zápas druhého predkola Európskej konferenčnej ligy UEFA medzi klubmi MFK Ružomberok a Riga FC.



Klub z lotyšského hlavného mesta Riga FC píše svoju históriu len od roku 2014, no za ten čas už stihol trikrát získať majstrovský titul a viackrát klopal na brány skupinových fáz európskych súťaží, no zatiaľ vždy mu nevyšiel posledný, prípadne predposledný krok. V Lotyšsku sa hrá liga systémom jar-jeseň a tím z Rigy má po 21. kole na svojom konte 44 bodov, čo preň znamená priebežnú tretiu pozíciu. V prvom predkole aktuálneho ročníka Európskej konferenčnej ligy UEFA prešiel po dvoch zhodných výhrach v pomere 2:0 cez klub Derry City.



Domáci Ružomberok hral v prvom predkole s litovským tímom FK Kauno Žalgiris. Na svojom štadióne sa Liptáci tešili z výhry 2:0, následne remizovali v Marijampolé, kde sa hral odvetný duel, 0:0 a zabezpečili si postup do druhého predkola. Po prvom predkole Európskej konferenčnej ligy UEFA prišiel na rad štart slovenskej Fortuna ligy. Ruža sa predstavila na pôde Skalice, ktorá je jedným z troch aktuálnych navrátilcov do najvyššej súťaže. Mužstvo spod Čebraťa zvíťazilo gólmi Mateja Madleňáka a Martina Regáliho 2:0.