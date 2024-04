ONLINE: Fiorentina - Viktoria Plzeň dnes, Konferenčná liga (odveta štvrťfinále) LIVE

Miroslav Koubek před odvetou: „Fiorentina je známá tím, že má po stránce držení a ovládání míče kvalitní mužstvo. V tomhle se s nimi nemůžeme srovnávat. Máme zase své zbraně. Potřebujeme být účinnější do útočné fáze, kde jsme v prvním zápase nebyli úplně spokojení. Po psychické stránce nám pomohla výhra se Slavií, mužstvu to dodalo sílu do dalších bojů. Neutrpěli jsme velké šrámy, když jsme ve druhém poločase neudělali žádný faul. (úsměv) Navíc se nám uvolnili vykartovaní Dweh a Kopic.“

Miroslav Koubek před odvetou: „Fiorentina je známá tím, že má po stránce držení a ovládání míče kvalitní mužstvo. V tomhle se s nimi nemůžeme srovnávat. Máme zase své zbraně. Potřebujeme být účinnější do útočné fáze, kde jsme v prvním zápase nebyli úplně spokojení. Po psychické stránce nám pomohla výhra se Slavií, mužstvu to dodalo sílu do dalších bojů. Neutrpěli jsme velké šrámy, když jsme ve druhém poločase neudělali žádný faul. (úsměv) Navíc se nám uvolnili vykartovaní Dweh a Kopic.“