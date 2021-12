Hrajú za nich Karhan a Ujlaky. Zase chcú ísť do lepšej súťaže

V Malženiciach dodnes spomínajú na veľkú postupovú bitku z piatej ligy Západ a ich rozhodujúci víťazný zápas pred skoro dvetisíc divákmi s Trebaticami, no teraz to vyzerá tak, že ak sa sezóna dohrá a Dynamo si v jarných odvetách udrží „šťavu“ a hlavne miestenku nad reorganizačnou čiarou, tak od budúcej sezóny uvidí jeden a poltisícová dedina ešte onakvejšie zápasové bitky v silnejšej tretej lige (zo súčasných štyroch vzniknú dve).

OFK Dynamo zimuje priebežne na parádnom treťom mieste silnej 18-člennej tretej ligy Západ a viac gólov nastrieľala v prvej polovici súťaže iba prvá Považská Bystrica. Pokiaľ ide o priebežné poradie, dodať treba i to, že z jesene zostali štyri zápasové resty, ktoré by sa mali dohrávať začiatkom jarnej časti.

„Je to našou prioritou a jednoznačne hlavným cieľom tejto sezóny,“ odpovedal jasne tréner OFK Dynamo Malženice VLADIMÍR GLONEK (33) na otázku, či pôjde jeho tím do silnejšej - dvojskupinovej - tretej ligy.

V prvých piatich zápasoch Malženice štyrikrát zvíťazili a iba vo Veľkých Ludinciach remizovali. Čakali ste tak úspešný štart?

Úprimne poviem, že sami sme boli prekvapení. V kútiku duše som však veril, že by to tak nejako mohlo vyjsť.

V spomínaných Veľkých Ludinciach ste doháňali z 2:0 na 2:2. Chytali ste už iba zajaca za chvost?

Zápas v Ludinciach bol pre nás špecifický. Bol to vôbec prvý zápas s našim novým, výrazne obmeneným mužstvom vonku. Veľké Ludince majú podľa môjho názoru túto sezónu kvalitne vyskladané mužstvo s dlhodobo zanieteným majiteľom, čo predpovedalo, že nás tam nebude čakať nič jednoduché. To sa aj v zápase potvrdilo, no dovolím si tvrdiť, že ak by sa zápas hral o desať minút dlhšie, možno by sme si odviezli nakoniec aj všetky body. Berúc však do úvahy celý priebeh zápas, kvalitu súpera i fakt, že sme prehrávali už 2:0, remíza je asi spravodlivá.