Inter sa vrátil na Pasienky. Druhá liga by tam bola pekná, vyhlásil najlepší strelec

Aj vďaka Betíkovi sa Inter Bratislava teší z postupu do tretej ligy.

IVAN BETÍK (25) je s 21 gólmi najlepším strelcom štvrtej ligy BFZ. Jeho kvality neunikli ani ostatným trénerom v súťaži, ktorí ho nominovali do ideálnej jedenástky sezóny.

Nebol typický zakončovateľ, do tejto pozície ho nominoval tréner Andrej Štellár. A vyplatilo sa.

Ste najlepším strelcom súťaže a majstrom. Výborná sezóna, však?

Áno. Veľmi sa teším najmä z toho, že sa nám podarilo splniť hlavný cieľ, a to postup do vyššej súťaže. Že som tiež najlepším strelcom, to je pekný bonus.