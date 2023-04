Dvadsať bojovníkov na ľade. Durný hral v štyroch kluboch, do Humenného išiel vyhrať

„Nachvíľku som sa zastavil a tá sekunda trvala veľmi dlho, kým som si uvedomil, že my sme vyhrali a postúpili do extraligy,“ hovoril o svojich pocitoch po zápase.

Gratulujem k postupu. Aké sú to pocity?

Ďakujem. Zo začiatku som si to až tak veľmi neuvedomoval. Hneď po tom poslednom nájazde som si iba hovoril, čo sa práve stalo. Až keď som videl chalanov skákať cez striedačku, uvedomil som si, že sme vyhrali. Je to fantastické. Hlavne, keď sa pozriem na to, ako som začal sezónu a ako prebiehala. Som rád, že na konci to vyšlo takto.