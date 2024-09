Odchovanec City o ese Slovana: Bol najvýnimočnejší, vytiahol záblesk geniality

Futbalisti Slovana odštartujú hlavnú fázu Ligy majstrov práve na pôde Celticu. Weiss zaútočí na bránu svojho bývalého spoluhráča Schmeichela.

Slovan v stredu odštartuje Ligy majstrov na pôde Celticu. Ako vidíte ich konfrontáciu?

Veľmi sa na to teším. V škótskej lige som pôsobil v drese Dundee United necelé tri roky. Je to veľmi sympatická súťaž. Na vlastnej koži som okúsil atmosféru v aréne kultového Celticu Glasgow. Je to niečo neuveriteľné. Rovnakú súťaž som desať rokov komentoval ako televízny komentátor. Celtic mám zmapovaný. Nedávno v derby zdolali Rangers 3:0. Jednoducho, sú to motorové myši.

Kapitánom je odchovanec Callum McGregor, majú tam šikovných Japoncov.

Držím Slovanu všetky prsty, aj palce na nohách. Bude to tam veľmi ťažké. A Celtic má veľmi spoľahlivého, skúseného a sebavedomého brankára Schmeichela.