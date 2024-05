Až takmer polovica tímu osemnástky môže o rok znova zabojovať o medailu

ESPOO. Cez víkend vyvrcholili Majstrovstvá sveta do 18 rokov, ktoré boli primárne určené pre hráčov ročníka 2006. V slovenskom kádri však mali početné zastúpenie hráči mladšieho ročníka 2007.

Kto by ich mohol budúci rok doplniť? V projekte boli počas sezóny skúšaní útočníci Lukáš Tomka a Oliver Lacko. Pred dlhodobým zranením stihol za projekt jeden zápas v SHL aj obranca Matúš Lisý, zatiaľ čo Vladimír Dravecký bol pevnou súčasťou prvého obranného páru.

Menovite tú sú obrancovia Luka Radivojevič, Adam Kalman a Patryk Zubek, ďalej útočníci Tobias Tomík, Andreas Straka, Tomáš Chrenko, Adam Nemec, Ján Chovan, Michal Svrček a brankár Patrik Brezáni, ktorý do turnaja nezasiahol.

Kým ročník 2006 na úrovni U16 a U17 dokázal v medzinárodných konfrontáciách vyhrať iba s Nemeckom a Francúzskom, ročník 2007 zdolal po dvakrát Švajčiarov, Čechov a Fínov, pričom dokázal hrať vyrovnanú partiu so Švédmi a Američanmi.

Ďalším talentovaným hráčom je Michal Čunderlík, ktorý napriek nízkemu veku patril spolu s rovesníkmi Chrenkom, Nemcom, Zubekom, Dubravíkom a Mišiakom do najlepšej pätnástky bodovania Extraligy juniorov.

Vo Švédsku sa okrem Michala Svrčeka kvalitnými výkonmi prezentujú aj obrancovia Michal Čapoš a Marcus Kršák. Šancu zabojovať o reprezentačný dres bude mať zrejme aj útočník Frederik Balko.

Vo Fínsku bol Dávid Baláž tretím najlepším strelcom dorasteneckej ligy. Na rozdiel od Jána Chovana sa však povýšenia do juniorky ešte nedočkal.

Z USA pripadajú do úvahy Adam Saloň a Samuel Mišák, ktorý má za sebou debut v NAHL. O ich výkonnosti však viac napovedia letné kempy, kde budú po čase strávenom v zámorí konfrontovaní s rovesníkmi.

V drese reprezentácie do 17 rokov ukázali kvalitu z obrancov aj Patrik Rusznyák, Michal Tkáč a Tomáš Vajko, z útočníkov Ivan Berčík, Jakub Habla, Martin Kalis, Samuel Murín a ďalší.

O post brankárskej jednotky by spolu s Brezánim mali zabojovať Roberto Leonardo Henriquez a Michal Prádel.

Priestor by mohli dostať aj 2008-čky

Do tímu by bolo vhodné zapracovať opäť aj nejakých hráčov z mladšieho ročníka, nakoľko Majstrovstvá sveta do 18 rokov sa v roku 2026 budú konať na Slovensku.

Z ročníka 2008 sú dlhodobo k 2007-čkám ostaršovaní obranca Adam Goljer a útočník Michal Plančár, ktorý v uplynulej sezóne Tipos extraligy odohral 12 zápasov za Banskú Bystricu a stal sa po Daliborovi Dvorskom 2. najmladším strelcom ligovej histórie.

VIDEO: Michal Plančár skóroval v extralige ako 2. najmladší strelec