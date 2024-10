Česká reprezentácia má nového šéfa. Je to správny človek, verí Hadamczik

PRAHA. Novým generálnym manažérom českej hokejovej reprezentácie sa stal Jiří Šlégr. Vo štvrtok to potvrdil prezident Českého zväzu ľadového hokeja (ČSLH) Alois Hadamczik.

Päťdesiattriročný Šlégr nahradí Petra Nedvěda, ktorý z funkcie odstúpil začiatkom septembra.

Pôvodne sa predpokladalo, že novým manažérom bude jeho dovtedajší asistent Martin Havlát, ale výkonný výbor ČSLH zvolil Šlégra.

"Ako hokejista dosiahol úplné maximum, hovorí perfektne po anglicky, je to férový človek. Očakávam a verím, že využije svoje obrovské skúsenosti a urobí maximum pre to, aby sme opäť dokázali vytvoriť čo najlepší tím. Má obrovský rozhľad, podľa mňa je to správny človek," citoval Hadamczika portál idnes.cz.