Historickú šancu si nenechali ujsť. Ideme do toho, hovoria na Spiši

SPIŠSKÉ PODHRADIE. Šestnástym účastníkom III. ligy Východ bude MŠK Spišské Podhradie. Pre Sportnet to potvrdil predseda klubu Jozef Komara.

Spišské Podhradie obsadilo v minulej sezóne druhé miesto v IV. lige – Majstrovstvách regiónu VsFZ. Na víťaza súťaže Starú Ľubovňu stratilo iba bod.

Cesta do tretej najvyššej súťaže sa klubu otvorila po tom, čo v III. lige Východ bolo jedno voľné miesto.

Z tejto skupiny totiž postúpila do druhej ligy Spišská Nová Ves a zostúpil Poprad. Do III. ligy Východ postupujú tímy z IV. ligy VsFZ, respektíve SsFZ, lenže aktuálny víťaz IV. ligy SsFZ, MFK Zvolen patrí geograficky do skupiny Západ.