Hokejistky zabojujú o olympiádu. Motivovať ich bude bývalá kapitánka

Súperkami Sloveniek v boji o jedinú miestenku na ZOH 2022 do Pekingu budú Švédky, Francúzsky a Kórejčanky.

V priebehu desiatich dní od 1. do 10. novembra absolvujú všetky hráčky s členmi realizačného tímu dovedna päť PCR testovaní.

Ďalšie miesta zaplnili viaceré legionárky na čele s trojnásobnou ruskou šampiónkou Nicol Lucák Čupkovou či kvartetom hráčok so zámorskou klubovou príslušnosťou - Lenkou Čurmovou, Romanou Košeckou, Jankou Hlinkovou a Danielle Ava Hartjeovou.

Nie je to ľahké, ale taký je protokol a my ho rešpektujeme. Pripravujeme sa, aby sme všetko zvládli," uviedla generálna manažérka reprezentácie Ľubomíra Kožanová.

O deň neskôr si môžeme dať tréning, po ktorom nás opäť uzavrú v izbách, kde budeme čakať na výsledky ďalších PCR testov. Po nich nás uvoľnia do tímovej bubliny s dvojdňovým harmonogramom. Nasleduje ďalší PCR test a pred prvými zápasmi ešte antigénové testy.

"IIHF protokol je nekompromisný. Na jeho základe musíme absolvovať PCR test pred vstupom do bubliny, počas týždňa sa k nemu pridajú ďalšie dva. Šiesteho náš čaká odlet do Luley, kam cestujeme takmer celý deň.

"Prvý zápas bude najťažší. V tejto chvíli nedokážem posúdiť, či je výhodou alebo nevýhodou, že začíname proti Švédkam.

Taký je rozpis turnaja. Našou úlohou je pripraviť sa čo najlepšie a hneď prvý zápas zvládnuť," povedal Segíň. Jeho zverenky nastúpia následne v sobotu proti Francúzsku a v nedeľu proti Kórejskej republike, úspešnému účastníkovi z predkvalifikačnej fázy.

V trénerskom štábe figuruje aj Iveta Frühaufová, ktorá zastáva post hráčskej ambasádorky a trénerskej konzultantky.

Niekdajšia úspešná reprezentantka bude hráčky motivovať aj úspechom spred trinástich rokov na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v nemeckom Bad Tölzi. Slovenky vtedy senzačne postúpili na ZOH 2010 vo Vancouveri, kde ich súčasná ambasádorka viedla s kapitánskym céčkom na drese.

"Ivetka bude našou hlavnou motivátorkou. A treba zdôrazniť, že rovnakú rolu zastávala aj pred trinástimi rokmi. Už vtedy si dievčatá pripravili spoločné motivačné video. Púšťali si ho pred zápasmi a všetky boli presvedčené, že sa to podarí. Verím, že to môže vyjsť aj tentoraz. Urobíme všetko, aby to vyšlo," dodala Kožanová.