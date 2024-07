Slovensko organizuje svetový šampionát juniorov. Chýbať mu úradujúca majsterka sveta

V rovnakej kategórii by mohla štartovať aj Zuzana Paňková, tá sa však naplno sústredí na olympijské hry v Paríži.

Medzi domácimi chýba úradujúca majsterka sveta do 23 rokov v C1 Soňa Stanovská, ktorá už v tejto sezóne nespĺňa vekový limit.

Do 23 rokov:

Vlani v Krakove boli v tímovej súťaži najbližšie k medailám práve oni - juniori i reprezentanti a reprezentantky do 23 rokov.

Počas absencie Stanovskej a Paňkovej, ktorá je v družstve vo všetkých troch disciplínach žien i dvadsaťtriročných, sa pozornosť upiera najmä na Emanuelu Luknárovú (C1, kajak kros), Filipa Stanka (K1, kajak kros) ale aj Richarda Rumanského (K1).

Všetci štartujú v kategórii do 23 rokov a pre Rumanského je to premiéra. Luknárová i Stanko už majú za sebou štarty na elitnej úrovni - prvá menovaná aj medailu z kanoistickej hliadky na ME 2022.

Aj tie sa konali v Liptovskom Mikuláši. Rumanskému nevyšlo ideálne na vlaňajších MS semifinále, kde spravil dve chyby.

Na domácom juniorskom európskom šampionáte v Čunove mu však cenne ušli medaily po chybe v úplnom závere trate.