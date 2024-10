Vyhral by aj Vueltu. Súperi už kapitulovali. Nič proti nemu nezmôžeme, vraví Mollema

BRATISLAVA. „Vyhráva naozaj často. Pri ňom vyzerajú súperi ako juniori,“ vraví bývalý profesionál a športový riaditeľ Brian Holm pre dánsku rozhlasovú stanicu DR.

„Na Tour de France ho nik neohrozil a na Gire sa so súpermi miestami až pohrával. Potom prišli majstrovstvá sveta. Keď zaútočil, všetci čakali a hovorili, že je blázon. A potom vyhral. Nikomu už nie je do smiechu. Ak by štartoval na Vuelte, vyhral by podľa mňa aj tú,“ myslí si uznávaný odborník.

Slovinský cyklista nepoľavuje a aj v októbri pridáva na svoje konto ďalšie víťazstvá. Pred pár dňami už v dúhovom drese po suverénnom sóle ovládol klasiku Giro dell’Emilia. Vyhral s takmer dvojminútovým náskokom.