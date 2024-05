S play-off sa menia aj pravidlá predĺženia. Finále MS musí rozhodnúť až zlatý gól

Duel sa hral v rámci základnej skupiny a predĺženie trvalo päť minút, v ktorom sa nerozhodlo. Ak by však došiel zápas do predĺženia vo štvrťfinále, podľa pravidiel by bol formát iný.

V ňom predĺženie netrvá päť minút, ale desať. Ak by žiaden z tímov v tejto fáze turnaja nestrelil gól, nasledovať budú samostatné nájazdy. V nich nastúpia piati hokejisti z oboch tímov.

Keď ani piati hokejisti nerozhodnú o výsledku, z každého tímu nastupuje ďalší hráč (rovnaký alebo iný ako dovtedy) a pokračuje sa, až kým nepadne rozhodujúci gól.

Rovnaký formát platí aj v semifinálových zápasoch a takisto aj v dueli o bronz. Zmena však nastáva vo finále.