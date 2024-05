Rekord je bližšie každým zápasom. Návštevnosť MS v Česku už prekročila pol milióna

Bol to síce pekný hokej, ale divácky až tak nelákal, keďže fanúšikovia z týchto krajín to mali ďaleko. Inak sme boli s návštevnosťou vždy nad osemtisíc a často aj nad deväťtisíc," poznamenal Sedláček.

Mali sme zápas Francúzsko - Kazachstan a bolo vypredané. Podobné to je aj v Prahe, aj tam bola naplnená hala aj v zápasoch, kde sme to až tak nečakali," prezradil Sedláček

V súvislosti s návštevnosťou pripomenul aj sporadické problémy s falošnými vstupenkami: "Dialo sa to najmä v prvé dni. Väčší problém to bol v Prahe, tu v Ostrave išlo iba o minimum prípadov.

Stalo sa, že divák prišiel na štadión so vstupenkou k turniketu a rozsvietila sa červená. To znamená, že išlo o falošnú vstupenku. Takéto prípady sme riešili v kooperácii s políciou a operátorom, ktorý poskytol vstupenku."

Aj prezident pražského organizačného výboru Petr Bříza sa pozitívne vyjadril k návštevnosti MS.

"S pokorou hovorím, že sme za polovicou turnaja, no sme veľmi spokojní. Fanzónu v Prahe doteraz navštívilo asi 160-tisíc fanúšikov, v Ostrave vyše 90-tisíc. Zatiaľ sú v predaji vstupenky na vyraďovaciu časť.

Fanúšikovia čakajú na to, kto postúpi. Určite bude hrať rolu to, ktoré tímy sa dostanú do štvrťfinále. Náš najväčší úspech je to, že máme plné haly aj v zápasoch, v ktorých nehrá Česko alebo Slovensko."