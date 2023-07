Prekvapením v slovenskom tíme na MS môže byť šprintér z Ružomberka

Vlani mal slabší rozbeh, ale na majstrovstvách Európy si zaplával finále v dlhej polohovke. „Po mnohých rokoch som sa zlepšil. Myslím, že som našiel recept ako lepšie trénovať. Preto verím, že by to teraz mohlo vyjsť,“ reaguje.

„Prinieslo mi to niečo nové. Videl som ako fungujú olympijskí medalisti a úzka svetová špička. Bola to príjemná zmena. Dokonca som sa dostal na niektoré zaujímavé súťaže a som rád, že som dostal takúto možnosť,“ vraví.

„Mojim cieľom je zaplávať v polohových pretekoch osobný rekord. Ideálne, ak by to bolo pod 4:13,68, čo je B-limit,“ vraví.

Najlepší čas v tejto disciplíne zaplával pred siedmimi rokmi na olympiáde v Rio de Janeiro. Vtedy bol o tri desatiny sekundy pomalší a stačilo to na 9. miesto. Čo bol veľký úspech. Odvtedy sa však k tomuto rekordu nepriblížil.

„Bolo to už dávno. Neviem, či to je reálne. Ale podobné to bolo aj v zime. Pred MS v krátkom bazéne v Melborune som mal hlavu plnú starostí a zrazu som zaplával najrýchlejší čas od roku 2015. Nechápal som, ako sa to podarilo. Ak to teraz vyjde, budem rád. Olympiáda by bola fantastickým bonusom,“ vraví.

Prekvapiť môže šprintér z Ružomberka

Na OH v Tokiu 2020 sa zo Slovákov nepodarilo nikomu zaplávať potrebný čas. Na olympiáde sa vďaka pravidlu univerzality predstavili práve Nagy a Andrea Podmaníková.

„Latka sa posúva stále vyššie a vyššie,“ reaguje Podmaníková.