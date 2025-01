Tri olympijské zlatá a takmer sto medailí. Železná lady plávania ukončila kariéru

„Po tom, čo som sa v Pekingu neprebojovala do finále, povedala som si, že asi nebudem najlepšia na svete, pôjdem študovať do Ameriky. Ani som nebola veľmi sklamaná,“ spomínala v rozhovore pre Nemzeti Sport , ktorý dala už po oficiálnom ukončení kariéry.

„Môžem povedať, že kým som bol pri nej, spravila som všetko pre to, aby bola úspešná. Posledné štyri týždne som však pri nej nebol. To bola naozaj nevšedná situácia,“ uznal americký kouč.

„Keď skočím do vody, nie je tam Katinka, to usmievavé a milé dievča, ale Iron Lady,“ hovorievala.

Plavkyňa bojovala ešte aj o miestenku na OH v Paríži, ale to už jej nevyšlo.

Pred OH v Tokiu však bola Hosszú vo skvelej forme, je presvedčená, že ak by pre pandémiu neposunuli hry na rok 2021, mohla by bojovať o medaily.

„Ak by som sa mohla vrátiť v čase a mať svoje terajšie poznatky, urobila by som všetko úplne inak. Vtedy som konala podľa vtedajších možností a vedomostí, ale ak by som mohla zúžitkovať svoje terajšie poznatky, mohla by som mať ešte úspešnejšiu kariéru,“ vravela v Hosszú v rozhovore pre Nemzeti Sport.

„Keď vidím niektoré štatistiky, som sama prekvapená, v akých rebríčkoch figurujem. Dosiahla som naozaj všetko, takže ani nemôžem končiť inak, len s úsmevom,“ uzavrela.