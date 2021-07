Americký hulvát z nej spravil železnú dámu. V Tokiu nahnevala fanúšikov

TOKIO, BRATISLAVA. Jedno piate a jedno siedme miesto. Pre mnohých plavcov na svete by to bol celkom solídny olympijský výsledok. Nie však pre Katinku Hosszúovú.

V roku úspešnej olympiády sa stala športovkyňou roka nielen v Maďarsku, ale aj podľa hlasovania Medzinárodnej asociácie športových novinárov. Pred ňou získala túto cenu maďarská športovkyňa v roku 1992 – bola to fenomenálna Krisztina Egerszegiová.

Iron Lady bola chladná, tvrdá a nezdolateľná. „Katinka môže plakať, Iron Lady nikdy. Chuderke Katinke môžu ublížiť, ale Iron Lady sa postaví na štartovací blok, skočí do vody, pláva a neľutuje sa,“ vysvetľovala v rozhovore pre Magyar Nemzet po olympiáde v Riu.

„Keď skočím do vody, nie je tam Katinka, to usmievavé a milé dievča, ale Iron Lady,“ hovorievala. Jej železné pretekárske alterego necítilo bolesť či únavu. Nemalo žiadne emócie.

Do Ria pricestovala v skvelej fyzickej i psychickej forme. Na olympiáde pred piatimi rokmi súťažila ako stroj. Jej manžel získal povesť krutého trénera, bolo zrejmé, že Katinku nešetrí. No nešetrila sa ani ona sama.

O Hosszúovej sa začalo povrávať, že patrí do okruhu ľudí, ktorých maďarská vláda na čele s Viktorom Orbánom protežuje rôznymi spôsobmi.

Hosszúová pokračovala v nastolenom trende, v roku 2017 získala na majstrovstvách sveta v Budapešti dve zlaté, jednu striebornú a jednu bronzovú medailu. Medzitým sa stále usilovala o to, aby bolo plávanie divácky i finančne atraktívnejšie.

Nedávno predtým sa Tusup na domácich pretekoch dostal do konfliktu s prvým mládežníckym trénerom Hosszúovej, kričal naňho nemiestnym spôsobom.

Do krízy sa dostalo aj manželstvo Hosszúovej a Tusupa. Na vyhlásenie najlepších športovcov roka v Budapešti prišli v januári 2018 zvlášť. Aj v hľadisku Maďarského národného divadla sedeli v dostatočnej vzdialenosti od seba.

Vyhrala obe polohovky, bol to jej ôsmy a deviaty svetový titul v dlhom bazéne.

Podobný prípad sa stal aj na predchádzajúcej olympiáde v Riu. Mnohí to vnímali tak, že Hosszúová dvakrát po sebe zámerne vybabrala so svojou reprezentačnou kolegyňou.

V Tokiu mala štartovať v štyroch disciplínach. Na dlhšej polohovke skončila piata, na kratšej vzdialenosti siedma. Na 200 m znak sa nedostala do finále a z 200 m motýlik odstúpila, čím tiež nahnevala časť fanúšikov.

„Ďakujem všetkým“

„Hosszúová sa dostala do nedôstojnej situácie. Určite nebola pripravená. A som si istý, že to vedela. Určite. Prečo ju do toho pustili?“ položil otázku legendárny športový komentátor Tamás Vitray.

Samotná pretekárka sa už pred olympiádou vyjadrila, že nikomu nemusí nič dokazovať. Po nevydarených pretekoch sa jej ušlo veľa hejtu, ona sa však poďakovala za podporu.

„Toto patrí k mojej kariére a beriem to tak dôstojne, ako moje predchádzajúce, jagavejšie úspechy. Ďakujem všetkým! Ďakujem, Maďarsko a všetci, čo ste stáli a stojíte pri mne,“ napísala.

